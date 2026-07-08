الدبيبة: استمرار توفر «علاجات السكري» أولوية لتلبية احتياجات المرضى

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ملف توفير أدوية وعلاجات مرضى السكري، خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة الوطنية للسكري عوض القويري، مؤكدًا أن ضمان استمرار توفر هذه الأدوية يمثل أولوية لتلبية احتياجات المرضى في مختلف أنحاء ليبيا.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية للسكري خلال الاجتماع آخر مستجدات توريد الأدوية، موضحًا أن أولى شحنات أدوية الأنسولين من المقرر وصولها إلى البلاد نهاية شهر يوليو الجاري، إلى جانب استمرار العمل على استكمال توفير بقية العلاجات، خاصة الأدوية المخصصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

وناقش الاجتماع خطة توفير مضخات الأنسولين وأجهزة قياس مستوى السكر، إضافة إلى استعراض أحدث الأدوية والتقنيات الطبية المعتمدة عالميًا في مجال علاج السكري.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة توفير أحدث العلاجات والوسائل الطبية لمرضى السكري، مؤكدًا أهمية مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ووجه الدبيبة الهيئة الوطنية للسكري بضرورة التواصل المباشر مع الشركات المصنعة للأدوية والأجهزة الطبية، بهدف ضمان جودة الإمدادات وتسريع إجراءات التوريد.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود حكومية تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرضى السكري الذين يحتاجون إلى توفر مستمر للأدوية والمستلزمات العلاجية.

هذا ويعد مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة وتوفيرًا دائمًا للأدوية والأجهزة الطبية المساعدة، خصوصًا الأنسولين وأجهزة قياس السكر. وتعتمد فعالية علاج المرضى على انتظام حصولهم على العلاج المناسب وتوفير التقنيات الحديثة التي تساعد على تحسين التحكم بمستويات السكر.