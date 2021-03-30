الدبيبة: اعتزم تسهيل المرحلة الانتقالية ويجري العمل على الدستور الجديد

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه يعتزم تسهيل المرحلة الإنتقالية في البلاد، موضحاً أنه يجري العمل على الدستور الجديد وقانون الانتخابات.

وقال الدبيبة، في في لقاء مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية،، إن بنغازي مدينة مهمة جداً وتعيش فترة صعبة، مضيفاً: “وزير داخليتي كان هناك منذ يومين و الشرطة المحلية تعتمد علينا، كما تزورها وزيرة خارجيتنا نجلاء المنقوش”.

وعبر الدبيبة عن الأمل في أن يتم إعادة فتح القنصلية الإيطالية في غضون ثلاثة أشهر، مؤكدا أن الأمن العام في البلاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل خمسة أشهر.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أن 80٪ من مؤسسات لييبا توحدت في أقل من شهر.

وأشار إلى أن ليبيا ستعود واحدة وأن من بين المؤسسات التي توحدت فعلا الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة.

وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه يجب حل الميليشيات بشكل شامل بدمجها في القوات الأمنية أو الشُرطية أو هياكل الدولة المدنية، لافتا إلى أن المسألة الكبرى تكمن في إنشاء جيش وطني واحد.

ونوه الدبيبة بأن الجيش اتحد من خلال المحادثات التي جرت بوساطة الأمم المتحدة في جنيف والتي سمحت بوقف إطلاق النار.