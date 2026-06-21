الدبيبة: الأندية الرياضية ركيزة لتعزيز الانتماء الوطني

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وفدًا من نادي الاتحاد، ضم عددًا من اللاعبين القدامى ومشجعي النادي وإدارته، وذلك في إطار متابعة الحكومة لملف الأندية الرياضية ودورها المجتمعي والوطني.

وخلال اللقاء، أكد وفد نادي الاتحاد دعم منتسبي النادي للحكومة، مشددين على التزام جماهير النادي بمبادئ التنافس الرياضي الشريف، ورفض كل ما يتعارض مع القيم والأخلاق، إلى جانب تعزيز الانتماء الوطني وخدمة ليبيا.

وأشار الوفد إلى أن النادي يواصل أداء دوره الرياضي والمجتمعي بما يعزز من حضور الشباب في بيئة رياضية قائمة على الاحترام والانضباط، مؤكدين أهمية دعم هذا المسار خلال المرحلة الحالية.

من جانبه، أشاد الدبيبة بالدور الوطني لنادي الاتحاد ومواقفه الثابتة، مؤكدًا أنها مواقف راسخة لا يمكن التشكيك فيها، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتوعية الشباب وتوجيههم وفق القيم التي تأسس عليها النادي.

وأوضح الدبيبة أن الأندية الرياضية تمثل ركيزة مهمة في بناء المجتمع، وتسهم في صناعة جيل رياضي واعٍ قادر على تمثيل ليبيا بصورة مشرفة في مختلف المحافل.