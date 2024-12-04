الدبيبة: الاستحقاق الدستوري أساساً لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عددا من أعضاء هيئة صياغة الدستور.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء “على ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي”.

واستنكر الدبيبة، “ما وصفه بـ”مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، مشيرًا إلى “أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي، مضيفا أن الشعب انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر وبغرض واضح ومحدد، وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعا”.

وأوضح “أن أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم”.