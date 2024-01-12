الدبيبة: الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة وليس رفع الدعم عنه

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي وليس رفع الدعم عنه، ولكن التفكير في استبداله للقضاء على الوضع الراهن سيكون ملف سيتم مناقشته مجتمعيا قبل أخذ أي قرار بشأنه.

جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عمداء بلديات الساحل الغربي وعدد من بلديات الجبل، بحضور وزير الحكم المحلي، ومعاون رئيس الأركان العامة، ومديري الأجهزة التنفيذية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء خُصِص لمناقشة عدد من الملفات الخدمية، وأهمها استكمال نقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية، والوقوف على الصعوبات التي تواجه هذا الملف المهم.

وقدم وزير الحكم المحلي خطة الوزارة للعام 2024م في استكمال ملف نقل الاختصاصات للبلديات، وتنظيم ملف الإيرادات المحلية، وحلحلة المشاكل والصعوبات التي واجهت البلديات في أداء مهامها وفق الاختصاصات التي أوكلت لها خلال العامين 2021 و2022م.

بدوره أكد الدبيبة على الدور الأساسي للبلديات في التنمية والاستقرار، وضرورة استكمال نقل الاختصاصات في كل القطاعات الحكومية ليتم تقديم الخدمة للمواطن بشكل يسير والقضاء على المركزية التي أرهقت كاهله.

كما أكد رئيس الحكومة أن إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة بشأن رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة بأنه كلام غير صحيح، ولكن تم اتخاذ قرار بدراسة هذا الملف من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا لأنه أصبح عبء على الميزانية العامة سواء من حيث الأموال المستخدمة، ومدى استفادة المواطن منه، والقضاء على التهريب، مؤكدا بأن أي خطوة في هذا الملف لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، يقول فيه كل الليبيين رأيهم في هذا الملف، الذي أرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين، والسماسرة، على حد تعبيره.