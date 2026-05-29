الدبيبة: الأجهزة الأمنية تؤدي دوراً مهمّاً في «خدمة المواطنين»

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، المجلس البلدي مصراتة ومديرية أمن المدينة معايدات العيد، بحضور عددٍ من أهالي المدينة وشخصياتٍ محليةٍ وأمنيةٍ.

وتبادل الدبيبة التهاني مع أعضاء المجلس البلدي ومنتسبي مديرية الأمن والحاضرين، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والمؤسسات المحلية في خدمة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مدينة مصراتة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المحلية والأمنية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة استمرار العمل المشترك بين المؤسسات التنفيذية والأمنية لخدمة المواطنين وتعزيز الاستقرار المحلي.

وشهدت اللقاءات أجواءً اجتماعيةً عكست روح مناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين، بما يعزز حالة الاستقرار والتنسيق بين مؤسسات الدولة على المستوى المحلي.

وتحرص الحكومة الليبية خلال المناسبات الدينية والوطنية على تنظيم لقاءاتٍ ميدانيةٍ تجمع المسؤولين المحليين والأجهزة الأمنية، في إطار دعم التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وتُعد مدينة مصراتة من أبرز المدن الليبية ذات الثقل الاقتصادي والاجتماعي، كما تلعب مؤسساتها المحلية والأمنية دورًا مهمًّا في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات داخل المنطقة الغربية من البلاد، ما يجعلها واحدةً من المدن المحورية في المشهد الليبي.