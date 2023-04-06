«الدبيبة»: الحكومة أشركت البلديات في ميزانية التنمية لأول مرة في تاريخ ليبيا

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ برنامج الإدارة المحلية الذي أطلقته الحكومة أصبح واقعاً في مواجهة المركزية المقيتة، وفقا لتعبيره.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية أنّ الحكومة أشركت البلديات في ميزانية التنمية كأول مرة في تاريخ ليبيا، مشيرا إلى أنّ الانقسام ساهم في إبعاد البلديات عن اختصاصاتها وأنهم نجحوا في إنهائه وفق قوله.

وأوضح الدبيبة أنّ تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها يجعل دورها أقوى وأوضح في بناء النظام السياسي والإداري لليبيا، مشيرا إلى دعمه لسياسة الإفصاح والشفافية من خلال اعتماد المنصة الإلكترونية الخاصة بالبلديات.

وأصدر الدبيبة جملة من التعليمات لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تعمل على تنفيذ التوصيات المقررة في الملتقى لتوسعة اختصاصات البلديات ذات الطابع المحلي.