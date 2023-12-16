الدبيبة: الحكومة تدعم استضافة العديد من البطولات الرياضية الدولية في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة دعم الحكومة الدائم لاستضافة العديد من البطولات الرياضية الدولية في ليبيا.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة خلال حضوره مباراة المنتخب الوطني مع ضيفه التونسي ضمن البطولة الإفريقية للكرة الطائرة للناشئين تحت سن 17 عاما بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة، أمنياته بالتوفيق للمنتخب الليبي الوطني في منافسات البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

وكان في استقبال رئيس الوزراء كل من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة.