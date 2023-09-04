«الدبيبة» الحكومة تدعم المرأة الليبية في جميع القطاعات

أكّد رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” دعم حكومة الوحدة الوطنية الدائم للمرأة الليبية في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في “منتدى عضوات المجالس البلدية” الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء.

ونقلاً عن المصدر منصة “حكومتنا” قال الدبيبة: “أتعهد أمامكم بتلبية كلّ الدعوات المنادية بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها وإتاحة كل الفرص أمامها”.

وأشاد “الدبيبة” بدور المرأة الليبية في بناء الدولة، قائلاً: “المرأة الليبية أثبتت جدارتها بكل اقتدار في بناء هذه الدولة، ونحن اليوم في حكومتكم نعلم حاجة الدولة الماسّة لدورها”.

وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية لم ولن تتأخر يوماً في دعم المرأة في جميع المستويات وكل القطاعات، وكنتُ ومازلت سباقاً في حضور كل المناسبات الدّاعمة للمرأة”.

وأكّد “الدبيبة” أنّ باب الحكومة مفتوح لجميع المسؤولين في ليبيا، قائلاً: “أقول لكلّ مسؤول في هذه الدولة، أنّ باب الحكومة مفتوح، وسيبقى كذلك مهما كانت الظروف”.

وشدّد “الدبيبة” على دعم دور المرأة الليبية في التنمية المحلية والمجتمعية، قائلاً: “ندعم دور المرأة ونسعى دائماً لدمجها في الكادر الوظيفي الرّفيع لتقدّم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية”.

وفي ختام كلمته، حيّا “الدبيبة” عضوات المجالس البلدية لوقوفهن على احتياجات المواطنين، قائلاً: “الحكم المحلي هو الأقرب لتلبية حاجات المواطنين وتطلعاتهم، ومن هنا أحيّي كل عضوات المجالس البلدية لوقوفهن على احتياجات المواطنين”.