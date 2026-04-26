الدبيبة: الحكومة تدعم «المسار الانتخابي» وتوحيد المؤسسات

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه.

وقدمت تيته إحاطة حول مستجدات خارطة الطريق التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى دفع العملية السياسية نحو مسار عملي ينهي حالة الجمود، ويقود إلى الانتخابات المباشرة وتوحيد المؤسسات، كما تم التركيز على تنفيذ المراحل الأولى المتعلقة بالإطار الانتخابي والقانوني.

وأوضحت تيتيه أن اللقاء المصغر الذي أطلقته البعثة مؤخراً يندرج ضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق، ويهدف إلى استكمال القوانين الانتخابية وتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارهما الخطوتين الأساسيتين لتحقيق الاستحقاق الانتخابي وتوفير الأساس المؤسسي اللازم لإنجازه.

من جهته، أكد رئيس الوزراء دعم حكومة الوحدة الوطنية لكافة الجهود الجادة التي تسعى لتحقيق حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية الرامية إلى قيام الدولة المدنية.

كما شدد على ضرورة التركيز على المسارات الواقعية التي تفضي إلى إتمام القوانين الانتخابية بشكل واضح، والانطلاق مباشرة إلى الانتخابات لضمان احترام الإرادة الشعبية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.

وأشار الدبيبة إلى أن الأولوية الوطنية تكمن في الوصول إلى إطار انتخابي واضح وقابل للتطبيق، مما يمهد لإجراء انتخابات وطنية ويعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المؤسسات وسيادة الدولة.

من جانبها، أكدت تيتيه على استمرار عمل البعثة الأممية لدعم التوافق بين الأطراف الليبية، وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح المسار السياسي وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الشامل.