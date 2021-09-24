الدبيبة: الحكومة لم تسرق الأموال بل صرفتها على أبناء هذا الوطن

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة لم تسرق الأموال بل صرفتها على أبناء هذا الوطن، موضحاً أنه لن يترك أبناء شعبنا في هذا الوضع المأساوي، وفق قوله.

جاء ذلك في كلة له، اليوم الجمعة، أمام المتظاهرين الرافضين لسحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وأضاف الدبيبة: “خروجكم اليوم هو أقوى رسالة بأن ليبيا واحدة موحدة وأنكم رافضون للانقسام.. خروجكم اليوم رسالة تقول نعم للحياة ولا للحروب وليس لعبد الحميد الدبيبة أو أي مسؤول”.

وتابع: “لن نسمح بعد اليوم بالانقسام والتشظي مهما كانت الأسباب، ليبيا واحدة وستظل واحدة.. نقول بصوت واحد لا للحروب لا للحروب لا للحروب… أنا معكم اليوم ومعي الشباب المتزوجين، وهذه رسالة حكومة الوحدة الوطنية، وهذا مشروعنا في ليبيا، نعم للحياة، لا للموت والحروب، نعم لخيم الأفراح، لا لخيم العزاء”.

وأشار الدبيبة إلى أنه منذ نيل الثقة فرح الليبيين بهذا المشهد، وقال: “حكومتكم وحدت ليبيا، هذه حقيقة عشناها جميعًا”.

ولفت إلى أنهم حاربوا المركزية و”تفعيل البلديات، أعطينا مخصصات، نقلنا اختصاصات”.

وأردف الدبيبة: “سنعمل حتى يتم توزيع الثروة لكل الليبيين من خلال الإدارة المحلية.. شعارنا التسامح والمحبة والوصول بالوطن إلى بر الأمان”.

ونوه الدبيبة إلى أن الحكومة سعت وبذلت جهودًا مضنية لحماية هذا الشعب من خلال توفيرها كافة اللقاحات المضادة لكورونا.

واستطرد قائلاً: “سنمنح القروض السكنية وقروض التنمية لأبناء هذا الوطن قريبًا.. سنبني جيشا قويًا موحدًا بعيدًا عن القبلية والجهوية”.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن قطار التنمية والاستقرار والبناء انطلق ولن يتوقف حتى تحقيق غايته، وقال: “الليبيون يريدون العيش بسلام كغيرهم من الشعوب فكل الإمكانيات التي لدينا تمكننا من العيش في كرامة وحرية وسلام”.

كما دعا رئيس الحكومة أهل طرابلس إلى أن يقودوا حراك ليبيا نحو السلام والاستقرار فهي عنوان الوطن، حسب وصفه.

خلال كلمته في المظاهرات الحاشدة التي شهدها ميدان الشهداء في طرابلس.. رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يدعو… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١