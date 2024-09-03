 «الدبيبة» يدعو للحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، بالإنجازات التي تحققها وزارة الداخلية، والترتيبات الأمنية الأخيرة، كما نوه إلى الكفاءة في عودة العديد من المقار إلى المؤسسات الحكومية الرسمية، إذ تعد هذه الخطوة مهمة نحو صناعة صورة مشرقة ومشرفة لعاصمتنا طرابلس.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة، في ورشة عمل لقوة التدخل والسيطرة تحت عنوان”من عودة الحياة إلى وطن واعد”، حملت ورشة العمل شعار: “أمن – استقرار- تنمية”.في ورشة عمل لقوة التدخل والسيطرة بعنوان “مِن عودة الحياة إلى وطن واعد” ، تحت شعار ( أمن- استقرار- تنمية).

ونقل المكتب الاعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة أكد في كلمته أمام الورشة أن “الحكومة أطلقت مشروعات التنمية في مختلف المدن والمناطق، وما زالت توسع دائرة الإعمار”، مؤكداً أن “أساس التنمية هو الاستقرار الأمني”، وأن “الحكومة لن تدّخر جهداً في تدريب وتطوير كوادر المؤسسات الأمنية، ومنتسبي وزارة الداخلية”.

كما شدد الدبيبة في كلمته على ضرورة الحفاظ على نسيج المجتمع والأمن والاستقرار فيه، بدعم وتوسيع الترتيبات الأمنية، وترسيخ هيبة الدولة ومؤسساتها، على الرغم مِمّا يحاك من مؤامرات وخروقات أمنية تستهدف رجالات الداخلية الشرفاء.

شارك رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، في ورشة عمل لقوة التدخل والسيطرة بعنوان "مِن عودة الحياة إلى وطن واعد" ، تحت شعار… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤