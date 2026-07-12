الدبيبة: الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج تطوير القطاع الرياضي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع وزير الرياضة فؤاد برغش، ووكيل الوزارة جمال أبونوارة، خطط تطوير القطاع الرياضي، والإجراءات التنفيذية لإنشاء الهيئة العليا لدعم المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب الرياضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الاجتماع تناول سير العمل في القطاع الرياضي، والخطط الهادفة إلى تعزيز بنيته المؤسسية، بما يدعم تطوير الرياضة في ليبيا.

وناقش المجتمعون الإجراءات التنفيذية لإنشاء الهيئة العليا لدعم المنتخبات الوطنية، بما يضمن توفير الدعم الفني والإداري والمالي للمنتخبات في مختلف الألعاب الرياضية.

كما بحث الاجتماع مشروع إنشاء أكاديمية رياضية متكاملة، تُعنى بإعداد وتأهيل الرياضيين، وصقل المواهب، ورفع كفاءة الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب.

وتطرق الاجتماع إلى استكمال الإجراءات العملية لتأسيس المحكمة الرياضية الوطنية، بالتنسيق مع وزارة العدل، بما يعزز الحوكمة الرياضية، ويوفر إطارًا قانونيًا متخصصًا للفصل في المنازعات الرياضية وفق أفضل الممارسات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامجها لتطوير القطاع الرياضي، مشددًا على أهمية الإسراع في إنجاز هذه المشروعات النوعية، لما تمثله من خطوة أساسية نحو بناء منظومة رياضية حديثة، قادرة على دعم المنتخبات الوطنية، وتمكين الشباب، وتعزيز حضور الرياضة الليبية في المحافل الإقليمية والدولية.