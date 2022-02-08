الدبيبة: الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة منتخبة.

جاء ذلك في كلة له، مساء اليوم الثلاثاء، حول آخر المستجدات السياسية في البلاد.

وأضاف الدبيبة: “لن نسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى”.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى أن الانتخابات وحدها هي التي تُنهي المراحل الانتقالية.

وتابع الدبيبة: “الشعب له كرامته وسئم استمرار النواب في كراسيهم كل هذه السنوات، نعم للانتخابات ولا لتمديد البرلمان”.

ولفت رئيس الحكومة إلى شروعه في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لُبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو المقبل، وفق قوله.