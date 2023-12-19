الدبيبة : الحكومة ملتزمة التزاما كاملا بإعمار درنة بعيدا عن الحسابات السياسية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عزم الحكومة والتزامها الحكومة بإعمار مدينة درنا التي تعرضت للدمار نتيجة السيول والفيضانات حيث سيتم إعادة إعمار المدينة والمناطق المحيطة بها بعيداً أي مقاسات سياسية، بل جبر الضرر، وإعادة الحياة لهذه المدينة.

وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، المنعقد في العاصمة طرابلس، دعا الدبيبة لتوطين التنمية المستدامة لقطاع الإسكان في العالم العربي، ومواجهة التحديات والكوارث، كالنمو السكاني السريع، وزيادة الطلب على المسكن الكريم الذي هو حق للمواطن ، وتأمين البنية التحتية وتكييف المدن لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال الدبيبة: “يجب أن ندرك اليوم أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمقاومة المخاطر والكوارث” داعيا في ذات الوقت لتركيز الجهود على بناء مدن تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة؛ لتعزيز الاستدامة البيئية في جوانب التخطيط العمراني.

و اشار الدبيبة إلى ما حققته ليبيا من خطوات مهمة نحو الاستدامة بتأسيس ثقافة الاستقرار وتثبيتها.

وشدد الدبيبة على أن العرب “أمام مسؤولية كبيرة لايقاف الحرب على غزة وإعادة إعمار هذه المدينة” المحاصرة والمعتدى عليها، والمكلومة بتدمير كل معالمها بمباركة الدول الكبرى التي ترفع شعار حقوق الانسان.

وتنعقد الدورة الأربعين لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، المنعقد في العاصمة طرابلس بين 19 و21 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من الدول العربية.