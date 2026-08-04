الدبيبة: الحكومة ملتزمة بدعم مجلس «التخصصات الطبية» وتطوير بيئة التدريب

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، سير عمل مجلس التخصصات الطبية الليبي واحتياجاته، خلال اجتماع عقده مع وفد من المجلس، وفقًا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وضم وفد مجلس التخصصات الطبية رئيس المجلس العلمي للجراحة العامة عبدالله جويد، ومدير إدارة الجودة عبدالعزيز الرابطي، ومدير إدارة أعضاء هيئة التدريس خالد التقاز، ومدير إدارة البحوث عبدالحكيم قلية.

واستعرض الوفد خلال الاجتماع دور المجلس في إعداد وتأهيل الأطباء، والإمكانات التدريبية التي يوفرها، إلى جانب أعداد الخريجين، كما تناول أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العملية التعليمية والتدريبية، والاحتياجات اللازمة لدعم تطوير الأداء والارتقاء بمخرجات التدريب الطبي.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة التزام الحكومة بدعم مجلس التخصصات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراته وتطوير بيئة التدريب، بما يساهم في رفع كفاءة الأطباء المتدربين وتحسين جودة برامج التخصص الطبي.

وشدد الدبيبة على أهمية مواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد، من خلال تطوير منظومة التدريب الطبي وتعزيز جودة التأهيل والتخصص.