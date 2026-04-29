الدبيبة: الحلول الواقعية تنهي «المرحلة الانتقالية» وتدعم الانتخابات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لقاءً مع عدد من الشخصيات الوطنية والنشطاء السياسيين وممثلي الرأي العام، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة، والتوجه نحو إجراء الانتخابات كخيار أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أهمية تبني حلول واقعية تسهم في إنهاء حالة الانتقال السياسي، وتعزيز المسار الانتخابي بما ينسجم مع تطلعات الليبيين نحو الاستقرار.

وشدد على ضرورة دعم وحدة المؤسسات الوطنية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي في ليبيا.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المرحلة الانتقالية في ليبيا منذ سنوات، وسط جهود سياسية متواصلة تهدف إلى توحيد المؤسسات والوصول إلى قاعدة دستورية تتيح إجراء انتخابات عامة تنهي الانقسام السياسي وتدعم الاستقرار.