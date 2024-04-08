الدبيبة: الدورة القادمة من مسابقة ” ظل التين ” ستتكون عالمية

حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الأحد، حفل اختتام النسخة الثانية من جائزة “ظل التين” للقرآن الكريم التي أقيمت في زاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر بمدينة زليتن.

وأعلن الدبيبة خلال كلمته في الحفل، أن نسخة المسابقة العام القادم ستكون عالمية، مجدداً التأكيد على دعم حكومة الوحدة الوطنية لمسيرة الألواح لحفظة القرآن الكريم وعلومه بكل القـرارات المطلوبة.

ودعا الدبيبة العاملين في كل المجـالات إلى الابتعاد عن التفرقة والتمسك بالوحدة واحتـرام العلماء، والعمل على إرشاد الناس وتوجيههم بنشر كتاب الله وسنة النبي بدلا من نشر الخلاف والتشتت.

حضر فعاليات اختتام المسابقة، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعضو المجلس الأعلى للدولة عن زليتن عبدالله جوان، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، ورئيس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، ومسؤولون آخرون.

وفي ختام الاحتفالية، سلم رئيس الوزراء المشاركين في المسابقة جوائز تشجعية، دعماً وتحفيزا لهم على ما قدموه طيلة أيام المسابقة.