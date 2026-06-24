الدبيبة: الدولة الليبية أخذت على عاتقها ملف «الموقوفين في الخارج»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، 21 مواطنًا ليبيًا أُفرج عنهم من جمهورية النيجر، وذلك عقب وصولهم إلى الأراضي الليبية وعودتهم إلى وطنهم بعد فترة من التوقيف خارج البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أكد عبدالحميد الدبيبة خلال الاستقبال أن الدولة الليبية تضع ملف المواطنين الليبيين الموقوفين في الخارج ضمن أولوياتها، وتتابع هذا الملف بشكلٍ مستمرٍ عبر الجهات المختصة، بهدف معالجة أوضاعهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى البلاد.

وأوضح الدبيبة أن المؤسسات المعنية تواصل جهودها لمعالجة القضايا المرتبطة بالمواطنين الليبيين الموجودين خارج البلاد، في إطار حرص الدولة على رعاية مواطنيها ومتابعة أوضاعهم أينما وجدوا.

ويأتي استقبال المواطنين المفرج عنهم بعد يومٍ من تسلم وزارة الدفاع الليبية لهم من السلطات في جمهورية النيجر، وذلك في سياق التعاون والتنسيق القائم بين البلدين بشأن هذا الملف.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التنسيق بين ليبيا والنيجر لمعالجة القضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين الموقوفين، ضمن جهودٍ تستهدف تأمين عودتهم إلى وطنهم ومتابعة أوضاعهم عبر القنوات الرسمية المختصة.