الدبيبة: الرحمة والعدل طريقنا إلى الاستقرار والتنمية

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد ﷺ، داعيًا الله أن يعمّ السلام والطمأنينة أرجاء البلاد، وأن تكون القيم التي جاء بها النبي الكريم من رحمة وعدل ووحدة، سبيلًا نحو بناء وطن مستقر وآمن.

وقال الدبيبة في تصريح له عبر صفحاته الرسمية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾، مؤكدًا أن هذه الذكرى العطرة فرصة لتجديد العهد على التمسك بتلك القيم النبيلة، والعمل من أجل تحقيق تطلعات الليبيين في حياة كريمة وتنمية وازدهار دائم.