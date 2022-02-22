«الدبيبة»: الصّراع المسلح والتغيّرات السياسية أثّرت على البنية التحتية لقطاع النفط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ التغيرات السياسية والصراع المسلح الذي حدث في ليبيا خلال عشر سنوات أثر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز.

وخلال كلمته في أعمال الدورة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الدوحة، ذكر الدبيبة أنّ حكومة الوحدة الوطنية ومنذ توليها السلطة في ليبيا عملت على إصلاح ودعم قطاع النفط والغاز وتغلبنا على كثير من العوائق والعراقيل.

وتابع الدبيبة أنّه بالرغم من تصدير النفط منذ ستينات القرن الماضي فإن الإنتاج لم يتجاوز الـ30% من المخزون الكلي للنفط، مؤكدا السعي إلى تطوير إنتاج النفط وكل المكونات المصاحبة بعد اكتشاف عدة حقول للغاز في ليبيا مع شركات عالمية باعتماد نظام شراكة لجلب الاستثمار.

وأشار الدبيبة أنّ هذا المنتدى فرصة للتعاون من أجل دعم إنتاج بلداننا من النفط والغاز بشكل مستدام بما يضمن الرفاهية لشعوبنا وللأجيال القادمة وتزويد العالم بطاقة نظيفة ومستدامة