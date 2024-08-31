الدبيبة: المصالحة الوطنية تبدأ برد المظالم وجبر الضرر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن المصالحة الوطنية تبدأ برد المظالم وجبر الضرر، وأن استمرار الظلم لن يكون سبيلًا لتحقيق الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم السبت، في حفل تأبين الدكتور عبد الله علي المقيرحي أحد مهجري مدينة بنغازي.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة، فقد عبّر الدبيبة عن حزنه لفقد الدكتور القيرحي، مؤكداً في كلمته أنه يتقاسم مع الجميع العزاء في هذه الخسارة.

وتطرق رئيس الحكومة في كلمته، إلى قضية المهجرين، مؤكدًا دعمه الكامل لاستعادة حقوقهم، ومشددًا على أن لا مبرر لإخراج الناس من بيوتهم ومصادرة أرزاقهم، معرباً عن رفضه لأي ضغوط أو مساومات في هذه القضية.

واختتم الدبيبة كلمته بالتأكيد على أهمية التضامن والوفاء لمناضلي الوطن، مشيرًا إلى أن “تضحياتهم تشكل أمانة ثقيلة يجب أن نحملها جميعًا من أجل بناء وطن يسوده العدل والسلام”.