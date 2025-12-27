الدبيبة: الوفاء للشهداء يتحقق ببناء مؤسسة عسكرية موحّدة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الوفاء لشهداء الوطن لا يقتصر على الكلمات، بل يرتكز على العمل الجاد لاستكمال المسار الوطني وبناء مؤسسة عسكرية موحّدة تقوم على القانون والانضباط.

وجاء ذلك خلال مراسم تأبين شهداء الوطن، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش الليبي المشير محمد الحداد ورفاقه، حيث شدد الدبيبة على أن المؤسسة العسكرية المنشودة يجب أن تكون راسخة وقائمة على قيم ومبادئ وطنية ثابتة، لا على الأشخاص.

وأوضح أن مواصلة بناء جيش مهني موحّد تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وحماية سيادتها، مؤكدا أن هذه المسؤولية تمثل التزاما وطنيا تجاه تضحيات الشهداء ومسارا لا تراجع عنه.

وأشار إلى أن وحدة المؤسسة العسكرية تمثل حجر الأساس لترسيخ الأمن وبناء دولة القانون، وربط ذلك بمستقبل ليبيا واستقرارها السياسي والمؤسسي.

وقال: “نودع اليوم المشير محمد الحداد الرجل الذي آمن وآمنا معه بجيش نظامي ولاؤه لله ثم للوطن رغم السواد الحالك وسطوة المجموعات الخارجة عن القانون، حتى وصلنا لهذا المستوى لقواتنا النظامية.”