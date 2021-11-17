الدبيبة: بلجيكا تُحاول الاستيلاء على الأموال المُجمّدة لديها

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن محاولة بلجيكا الاستيلاء على الأموال الليبية المُجمدة لديها.

الدبيبة وفي كلمته الإفتتاحية للاجتماع الوزاري العادي، ذكر أنّها توجد مشكلة مع بلجيكا وهي تطمع في الاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة.

وخاطب الدبيبة بلجيكا باحترام ليبيا كمستثمر أجنبي هناك ولا علاقة لها بالتدخل في الأموال الليبيى، مشيرا إلى أنّ حكومته قد تضطر إلى سحب الإستثمارات الليبية من هناك.

وتابع أنّه لا يشرّ ف الحكومة التعامل مع أي دولة تحاول السطو على أموال الليبيين المجمّدة.

وعلى صعيد آخر، بيّن أنّ الهدف الدائم هو خلق نظام ديمقراطي من خلال دستور يتفق عليه جميع الليبيين، وأنّه من المعيب أن تدخل البلاد في 10 سنوات ولم نخرج بدستور دائم للبلاد.