الدبيبة: تجهيز المؤسسات التعليمية وضمان «وصول الكتب» أولوية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، سير عمل وزارة التربية والتعليم وخططها التنفيذية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، خلال اجتماع عقده مع وزير التربية والتعليم محمد القريو.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع تناول مستوى تنفيذ برامج الوزارة ومشروعاتها، إضافة إلى الخطط المرتبطة بتطوير قطاع التعليم ورفع جاهزية المؤسسات التعليمية قبل بدء الدراسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم برامج الوزارة الخاصة بالتأهيل والتطوير، والتي تتضمن تنفيذ برامج أكاديمية ومهنية تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والإداريين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي.

وأوضح القريو أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الإدارة التعليمية من خلال إطلاق منصة المؤشرات التربوية، التي تعتمد على الانتقال من التعامل مع البيانات الورقية إلى منظومة بيانات لحظية وشاملة ودقيقة، بما يدعم التخطيط ويرفع كفاءة اتخاذ القرار ويساعد في متابعة الأداء بمختلف المستويات.

وفي ملف الكتاب المدرسي، أكد وزير التربية والتعليم أن أكثر من 90% من الكتب المدرسية وصلت إلى مخازن الوزارة، مشيرًا إلى بدء خطة توزيعها على 7534 مؤسسة تعليمية في مختلف المناطق، على أن تكتمل عملية التوزيع لجميع المؤسسات بنهاية شهر أغسطس المقبل، لضمان توفر الكتب قبل انطلاق العام الدراسي.

كما استعرض القريو آخر مستجدات مشروعات تطوير البنية التحتية التعليمية، موضحًا افتتاح أكثر من 340 مدرسة ضمن مشروعات خطة عودة الحياة، مع استمرار التنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال تجهيز هذه المدارس وتأثيثها بالمقاعد والوسائل التعليمية اللازمة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية المحددة لاستكمال تجهيز المؤسسات التعليمية، وضمان وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب قبل بداية الدراسة.

وشدد الدبيبة على أهمية مواصلة برامج تأهيل الكوادر التعليمية، وتسريع خطوات التحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة قطاع التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية في ليبيا.

واختُتم الاجتماع بمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، من بينها أعمال التفتيش والتوجيه التربوي، وتنظيم التعليم الخاص، إضافة إلى الضوابط الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لاختيار مراقبي التربية والتعليم ومديري المدارس، ضمن جهود تطوير الإدارة التعليمية وتعزيز الأداء المؤسسي.