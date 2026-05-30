الدبيبة: تحسين «شبكات الصرف» أولوية لتعزيز جودة الخدمات

تفقد رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، مشروع المرافق المتكاملة بمنطقة زاوية المحجوب في مدينة مصراتة، وذلك خلال زيارة ميدانية اطلع فيها على سير الأعمال ونسب الإنجاز في المشروع الجاري تنفيذه.

وكان في استقبال الدبيبة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمد بن إسماعيل، إلى جانب عدد من أعيان المنطقة، حيث جرى استعراض مكونات المشروع ومراحل التنفيذ.

ويقام المشروع على مساحة تصميمية تبلغ 650 هكتاراً، ويشمل إنشاء المحطة الرئيسية، وتنفيذ محطات الضخ والرفع، إضافة إلى مدّ شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في المنطقة.

وينفذ المشروع بالشراكة بين شركة شكوروفا وشركة الأشغال العامة مصراتة، ضمن خطة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الرامية إلى تطوير المرافق الحيوية وتوسيع قدرات شبكات الخدمات العامة في المدن الليبية.

وخلال الجولة، شدد الدبيبة على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ واستكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مؤكداً أهمية المشروع في دعم التوسع العمراني بمدينة مصراتة، وتعزيز كفاءة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.