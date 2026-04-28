الدبيبة: تعزيز الحوكمة أولوية لتحسين الأداء الاستثماري

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، سير عمل المؤسسة والجهات التابعة لها، في إطار تعزيز كفاءة الأداء الاستثماري ودعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، ركّز الاجتماع على أهمية تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحسين الأداء الاستثماري وتحقيق أفضل عوائد ممكنة.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، نتائج عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية، إلى جانب مستجدات تنفيذ الخطط التطويرية، التي تشمل إدارة وتنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العوائد، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المالية وتعزيز دور المؤسسة في الاقتصاد الوطني.

كما تناول الاجتماع مستجدات إطلاق مشروع إعادة تقييم أصول المؤسسة، بالتعاون مع شركة دولية متخصصة، بهدف تحديث قاعدة البيانات الاستثمارية، ورفع كفاءة إدارة الأصول وفق معايير مهنية دقيقة.

وفي سياق متصل، ناقش اللقاء ملف فتح باب التوظيف لاستقطاب الخريجين المتفوقين والكفاءات الشابة، حيث شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على أهمية تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة ومنحها الفرصة للإسهام في تطوير أداء المؤسسة، بما يعزز قدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة ودعم السوق المحلي.

هذا وتُعد المؤسسة الليبية للاستثمار من أبرز الأذرع السيادية في ليبيا، حيث تضطلع بإدارة أصول الدولة في الخارج وتنميتها، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين كفاءة الاستثمار، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الاستدامة المالية.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي الحكومة لتطوير المؤسسات الاقتصادية ورفع قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، إلى جانب دعم الكفاءات الوطنية وإشراكها في قيادة المرحلة المقبلة.