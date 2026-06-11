الدبيبة: تعزيز الشراكة مع أمريكا مهم لتحقيق الاستقرار

استقبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، السيد جيريمي برنت، وذلك لبحث مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التزام جميع الأطراف بالبرنامج التنموي الموحد، الذي تولت وزارة الخزانة الأمريكية رعايته فنيا، معتبرا أنه يمثل إطارا يعزز الشفافية والانضباط المالي، ويسهم في ضمان التوزيع العادل للمشروعات التنموية في مختلف المناطق الليبية.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع آفاق تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والاتصالات، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في ليبيا، ويرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة، إضافة إلى توسيع فرص الاستثمار وتبادل الخبرات ونقل التقنيات الحديثة.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين ليبيا والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، في ظل التحديات الاقتصادية والمرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا.