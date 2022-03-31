الدبيبة: تفعيل الإدارة المحلية هو الحل لتوزيع الثروة في ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء طرابلس، لقاء موسعًا مع عمداء بلديات (مناطق الوسطى، الساحل الغربي، الجبل، طرابلس الكبرى)، بحضور وزيري الإسكان والتعمير، والحكم المحلي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع خُصِص لمتابعة نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2022م، والإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.

وأشار وزير الحكم المحلي في كلمته، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بادرت بتمكين البلديات من اختصاصاتها وفق قانون الإدارة المحلية، ومازال العمل مستمرًا لاستكمال باقي الاختصاصات.

وفي حديثه للعمداء، ركز رئيس الحكومة على أهمية التكاثف لتفعيل الإدارة المحلية لأنها الحل لتوزيع الثروة لليبيين ومحاربة المركزية والقضاء عليها، معتبرًا أن نقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية، وفق قوله.

وعلى هامش الاجتماع، شارك نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزراء السياحة والثروة البحرية، والموارد المائية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ذات العلاقة بين البلديات والوزارات.