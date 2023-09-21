«الدبيبة» «تكالة» و«اللافي».. يبحثون سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية في درنة

بحث رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” ونائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” بديوان رئاسة الوزراء في مدينة طرابلس، سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها مدينة درنة خاصة وجميع المناطق المنكوبة.»

ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” أكد المجتمعون ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات.

ونوّه “الدبيبة” على أهمية تكاتف الجهود وتنسيقها لرفع المعاناة عن الأهالي في المناطق المنكوبة.

كما شدّد “الدبيبة” على ضرورة إغاثة الأهالي ومعالجة أزمة النزوح الداخلي وصولاً إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشاريع التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات.