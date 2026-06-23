الدبيبة: تنسيق الجهود الدولية يدعم استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، رئيس وكالة الاستخبارات والأمن الخارجي الإيطالية الجنرال جيوفاني كارافيلي، الذي نقل إليه تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مؤكداً حرص الحكومة الإيطالية على مواصلة التنسيق والتعاون مع ليبيا في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة، إلى جانب عددٍ من القضايا المشتركة التي تحظى باهتمام البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أهمية تنسيق الجهود والمواقف الدولية بما يسهم في دعم الاستقرار، والحفاظ على وحدة المؤسسات الليبية، وتعزيز المسار السياسي وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

كما شدد الدبيبة على أهمية استمرار الشراكة الليبية الإيطالية والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، في ظل العلاقات المتواصلة بين طرابلس وروما والتعاون القائم في عددٍ من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين ليبيا وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية والتطورات السياسية والأمنية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار في ليبيا.