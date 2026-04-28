الدبيبة: توحيد الميزانية خطوة أساسية لتعزيز «الاستقرار المالي»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، جيرمي برنت، لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسبل تعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء على أهمية إتمام الاتفاق التنموي الموحد والميزانية الموحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعد أساسية لإنهاء الانفاق الموازي وتوحيد المسار المالي للدولة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تعزيز الشفافية في كافة جوانب الإدارة المالية.

وشدد الدبيبة على ضرورة استمرار دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الليبية، خاصة في قطاع النفط الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية توسيع الشراكات مع الشركات الأمريكية الكبرى من أجل تطوير الإنتاج، وتعزيز نقل الخبرات، وتوسيع خطط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما تناول اللقاء أهمية البناء على التفاهمات الاقتصادية القائمة، بما يعزز مسار الاستقرار الاقتصادي في ليبيا ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد.