الدبيبة: توفير «السيولة» مكّن المواطنين من تلبية احتياجاتهم

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة على البلاد بالأمن والأمان والعز والرخاء والاستقرار.

وقال الدبيبة، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إنه تابع باهتمام وتقدير الجهود التي بُذلت خلال الأيام الماضية لضمان توفير السيولة النقدية واستمرار عمل المصارف التجارية بكفاءة وانتظام في مختلف أنحاء البلاد، بما مكّن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالدور الذي أسهم في الحفاظ على استقرار الحركة المالية والخدمية قبيل عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج في دعم الاستقرار الاقتصادي.

ووجّه الدبيبة شكره إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي وإلى إدارات وكوادر المصارف التجارية، تقديرًا لما وصفه بمستوى عالٍ من المسؤولية والانضباط المهني، مشيرًا إلى استمرار العمل في عدد من المصارف خلال يوم الوقفة رغم العطلة الرسمية، بما يعكس حرص المؤسسات المالية على خدمة المواطن.

كما ثمّن الدبيبة الدور الذي قامت به هيئة أمن المرافق والمنشآت والأجهزة الأمنية المساندة، في تأمين المصارف وعمليات نقل وتوزيع السيولة النقدية، بما ساهم في توفير بيئة آمنة لتنفيذ هذه العمليات بانسيابية واستقرار.

وأكد أن ما تحقق يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات المالية والأمنية والتنفيذية، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد يمثل أساسًا لتعزيز الاستقرار وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

واختتم رئيس حكومة الوحدة الوطنية تهنئته بالدعاء بأن تعود المناسبة المباركة على ليبيا بالخير والاستقرار، وأن يديم الله روح التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة البلاد والعباد.