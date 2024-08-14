الدبيبة: حكومة الوحدة الوطنية تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري.

وأضاف الدبيبة خلال اللقاء، أن الحكومة تعتبر أن القرارات التي اتخذت من رئاسة مجلس النواب قرارات لا تغير من الواقع الليبي شيئا، وأنها مواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع للتمديد أطول مدة ممكنة.

وأشار إلى أن حكومة الوحدة تتعامل مع البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، حسب وصفه.