«الدبيبة»: حكومتي حريصة على إجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك أثناء لقاء جمعه مع مبعوث وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند، بحثا خلاله تعزيز التعاون بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، فإن الدبيبة طالب كل الأطراف المعنية في ليبيا بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي أنّ الدبيبة أكد على دعمه لجهود المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع تطرق إلى خطة الحكومة والتي تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية للرفع من معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة.