الدبيبة: حماية السيادة أولوية قصوى بمفاوضات «ترسيم المياه» الإقليمية

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، سير عمل لجنة الحدود ومباحثات ترسيم الحدود البحرية مع كل من مالطا واليونان، خلال اجتماع عقد اليوم بحضور وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري، ووزير الدولة بوزارة الخارجية للشؤون الأفريقية فتح الله الزني.

واستعرض الاجتماع تقريرًا شاملاً عن نشاط اللجنة خلال الستة أشهر الماضية، حيث تناولت الإحاطة أبرز المستجدات المتعلقة بالمناقشات الجارية مع مالطا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية، مقدمًا عرضًا متكاملاً للوضع القائم والتحديات والعراقيل التي تواجه استكمال هذا الملف الاستراتيجي.

وأكد الدبيبة على ضرورة الحفاظ على الحقوق السيادية لليبيا في مياهها الإقليمية، والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق الفني والقانوني بين الأطراف المعنية، وتسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، بما يدعم مصالح الدولة الاستراتيجية ويعزز الأمن البحري الإقليمي.