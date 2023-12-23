الدبيبة: لا نريد عودة حكم العسكر ومن يقبله الشعب نقبله

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الانقسام الذي تشهده ليبيا هو انقسام بين السياسيين، خلقته الأحزاب السياسية، أما الشعب الليبي فهو شعب واحد غير منقسم.

وقال الدبيبة خلال مشاركته في انطلاق أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية: “الشعب الليبي لم يقسم ولن يقسم لكن لا نريد عودة حكم العسكر..نريد الحرية لأهلنا في كل ليبيا” داعيا الجهات السياسية الليبية إلى ترك الخيار للشعب الليبي ليختار من يمثله.

وأضاف الدبيبة: “نريد أن نبحث عن اعطاء الشرعية الحقيقية النابعة من الشعب الليبي لنرى من يريد هذا الشعب” موضحا أن هذا ما تريده الحكومة من خلال تمسكها بقانون انتخابات عادل يناسب الجميع و لا يفصل على مقاس أحد.

وبين الدبيبة أنه لم يكن يوما طرفا في الصراعات الداخلية و لن يكون طرفا أبدا وأن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة أفضل سياسيا و تحرير العقل الليبي من القيود و على السياسيين الذين يريدون الاستمرار الرجوع إلى الشعب.

وأكد رئيس الحكومة أنه شخصيا لا يعترض على مشاركة أي ليبي في الحياة السياسية في حال لم يكن لديه مشكلة قانونية و يقبله الشعب الليبي.

وعن الموقف من الدول العربية و الإقليمية أكد الدبيبة أن ليبيا ترتبط بعلاقات جيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وقال “أي دولة تحترم الشعب الليبي و تحترم ارادته وحقه في ثرواته و خيرات بلاده و تدعم هذا الشعب ليصل إلى الاستقرار نحن معها”