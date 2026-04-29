الدبيبة: دعم المسار السياسي أساس الاستقرار في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء، وفداً من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية لورينزو غيريني، وذلك بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني.

وتناول اللقاء مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية دعم المسار السياسي بما يسهم في تعزيز الاستقرار في البلاد وإنهاء المراحل الانتقالية، ضمن رؤية تهدف إلى دفع العملية السياسية نحو حلول مستدامة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وإيطاليا، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات الحيوية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية والاستثمار.

كما ناقش الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية، وسبل التعامل معه عبر تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين، بما يحقق معالجة أكثر فاعلية لهذا الملف الذي يشكل تحدياً مشتركاً على ضفتي المتوسط.

خلفية وسياق

تأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز العلاقات الليبية الإيطالية، التي تمتد لسنوات طويلة وتشمل ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، إضافة إلى التعاون في قضايا الهجرة والطاقة، وسط اهتمام مشترك بدعم الاستقرار في ليبيا باعتباره عاملاً محورياً في أمن المنطقة.