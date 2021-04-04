الدبيبة: ستصرف كل المرتبات مع بداية شهر رمضان

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن جميع مرتبات العاملين بالدولة ستصرف مع بداية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في كلمة مرئية، مساء اليوم الأحد، بمناسبة وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا واستعدادات الحكومة لاستقبال شهـر رمضان المٌبارك.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدفعة الثانية من لقاح كورونا المكونة من 300 إلى 400 ألف جرعة ستصل الأربعاء ومليون جرعة أخرى ستصل قبل 11 أبريل الجاري.

وأضاف أن كافة اللقاحات آمنة ونسبة نجاحها فاقت 90 بالمائة ولن يتم استثناء أي ساكن في ليبيا من اللقاح مواطنين أو مقيمين أو عمالة وافدة، داعياً كافة الليبيين إلى تجنب الإشاعات.

وتابع الدبيبة: “لا بد من الاستعداد بشكل كبير لشهر رمضان وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة بالخصوص وأدعو الليبيين إلى تفادي التجمعات خلال الشهر المبارك لوقف انتشار فيروس كورونا”.

وأردف: “نأمل من الإخوة في مجلسي النواب والدولة اعتماد الميزانية بشكل عاجل وبدون تأخير ونعاهدكم بصرف كافة المرتبات مع بداية كل شهر بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي”.

ووعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المواطنين بصرف المرتبات في كل بداية شهر دون تأخير، مبينًا أن أكثر من 250 ألف ليبي يتلقون مرتبات ضعيفة وهذا غير كافي “لذلك قررنا صرف الزيادات لذوي الدخل المحدود”.

كما لفت الدبيبة إلى أن كل الزيادات المقررة لذوي الدخل المحدود ستصرف قبل عيد الفطر المبارك، موضحاً أن الزيادات و مُنح كل الشرائح ستصرف بمفعول رجعي اعتبارا من شهر يناير الماضي.