الدبيبة: سنواصل دعم «حفظة القرآن» والمواهب الشابة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، القارئ الليبي سراج الدين كُندي، وذلك عقب تتويجه بالمركز الأول في الدورة الحادية عشرة من مسابقة تركيا الدولية للقرآن الكريم، التي شارك فيها متسابقون من نحو 60 دولة.

وأشاد الدبيبة بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس تميز الشباب الليبي وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق نتائج مشرفة باسم البلاد.

كما شدد رئيس الحكومة على التزام الحكومة بدعم حفظة القرآن الكريم ورعاية المواهب القرآنية، وتشجيعها على مواصلة مسيرة التفوق والتميز، بما يسهم في تعزيز حضور ليبيا في المسابقات الدينية الدولية.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاهتمام الرسمي بالمواهب القرآنية ودعم المبادرات التي تعزز الجوانب الثقافية والدينية في المجتمع الليبي.