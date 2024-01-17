الدبيبة: سيحدد المواطن آلية تعاملنا مع ملف دعم المحروقات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن استفادة المواطن من دعم المحروقات قليلة جداً والفائدة الكبيرة في جيوب المهربين، حسب وصفه.

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته، مساء الأربعاء، في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا لسنة 2024، المنعقد بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، بتنظيم وزارة الحكم المحلي تحت شعار” مخاتير ليبيا.. وحدة وطن”، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بقضايا الإدارة المحلية والمجتمع المحلي والتحول نحو اللامركزية.

وأكد الدبيبة في كلمته، على أهمية جهود ودور مخاتير المحلات في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.

وأشار الدبيبة إلى استعداد الحكومة لمنح الدعم اللازم لمخاتير المحلات على كافة المستويات، معلنا بأنه ستوزع عليهم وسائل نقل لتسهيل مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

وبيّن الدبيبة لمخاتير المحلات رؤية حكومة الوحدة الوطنية في ملف رفع الدعم عن المحروقات بعيدا عن التشويش الذي يمارس على المواطنين وتوظيفه من بعض الجهات بشكل سلبي، مؤكدا أن الحكومة لن تتخذ قرارها بهذا الصدد إلا بعد استفتاء ومشورة المواطنين، وأن تحظى خطواتها في هذا الملف بدعمهم، بما يضمن حقوقهم، ويقطع الطريق أمام المهربين للوقود الذين ينهبون مقدرات الشعب وخيراته، على حد قوله.

ووفقاً لرئيس الحكومة، فإن البلاد تخسر قيمة 60 مليار دينار سنوياً مقابل دعم المحروقات أي نصف الميزانية السنوية.

وأضاف الدبيبة: “سنقوم بطرح استفتاء عام للمواطنين حول مسألة دعم المحروقات، لحسم القرار النهائي في هذا الملف، وسيحدد المواطن آلية تعاملنا مع ملف دعم المحروقات.

الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا بمجمع قاعات غابة النصر #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد فعاليات الملتقى الأول للعام 2024 لمخاتير محلات ليبيا بمجمع قاعات غابة النصر في #طرابلس تحت شعار: "مخاتير ليبيا.. وحدة وطن". #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأربعاء، ١٧ يناير ٢٠٢٤