الدبيبة: شُح المياه شكل تحديا أمام الحكومة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن شُح المياه شكل تحديا أمام الحكومة لتغيير هـذا الواقع لاسيما مـع مـا تلـقـاه الـكـثـيـر مـن الـمـدن والقرى من المعاناة والتكاليف الباهظة.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة قوله خلال احتفالية مشروع تنفيذ 207 من الآبار بمختلف مناطق ليبيا، نحـتـفـل اليـوم بعـودة المياه إلى مناطقنا الـتـي عـانـت لـسـنـوات مـن نقـص هـذه الـركـيـزة الأساسية للحياة.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة أنجزت 57 بئراً بالمنطقة الشرقية و67 بئراً بالمنطقة الغربية و37 بئراً بالمنطقة الوسطى و29 بئراً بالمنطقة الجنوبية و17 بئراً بالمنطقة الجنوبية الشرقية.

وبين الدبيبة أن الإنتاجية المستهدفة تصـل إلى 97 ألـف مـتـر مكعـب فـي اليـوم، مـن ككلة إلـى البيضاء وطبرق ومـن الكفرة ومرزق وأوباري وغدامس إلـى بني وليد والجفرة والعزيزية وتاجوراء وطرابلس وغيرها.