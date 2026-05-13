الدبيبة: ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع «الصحة والتعليم»

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء في طرابلس، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع التنموية، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب استعراض الموازنة التنموية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام 2026.

وشارك في الاجتماع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية سامي العبش، بحضور المستشار المالي لرئيس الوزراء ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وذلك في إطار متابعة الحكومة للمشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين الخدمات العامة في مختلف المدن الليبية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشاريع الجارية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم بحث نسب الإنجاز المحققة حتى الآن، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، إضافة إلى مناقشة آليات تسريع وتيرة العمل بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموازنة التنموية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعام 2026، حيث اطّلع رئيس الوزراء على مكوناتها الأساسية وأولوياتها والمشاريع المستهدفة ضمنها، في إطار توجه حكومي يهدف إلى دعم التخطيط التنموي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وأكد الاجتماع أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحسين جودة البنية التحتية في قطاعات الصحة والتعليم باعتبارها من أولويات المرحلة الحالية.

وتأتي هذه المتابعة ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها حكومة الوحدة الوطنية لمراجعة أداء الأجهزة التنفيذية، ودعم جهود تطوير المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المناطق.