الدبيبة: عازمون على البدء في عملية الإصلاح واستكمال عمل حكومة الوفاق الوطني

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، شكره وتقديره لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وزملائه أعضاء المجلس على ما قدموه من جهود طيلة اضطلاعهم بمهامهم وتحملهم لأعباء المسؤولية.

وقال الدبيبة في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مراسم تسليم واستلام السلطة التنفيذية بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية: “المرحلة التي قدتموها كانت صعبة جدا والأخطاء والمحاسن موجودة في الحالتين في ظل الظروف الصعبة”.

وأضاف: “ما قمتم به كمجلس رئاسي ورئاسة الحكومة ونفذتموه من أعمال ستذكر لكم كونكم وضعتم حجر الأساس لعملية التداول السلمي على السلطة في بلادنا الحبيبة”.

وأكد الدبيبة العزم الأكيد على العمل وتحقيق الإصلاحات واستكمال عمل حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها، معبرا عن الشكر لكل الوزراء الذين عملوا خلال مرحلة حكومة الوفاق متمنيا لهم التوفيق والسداد.