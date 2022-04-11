«الدبيبة»: عمل لجنة 5+5 هو بعيد عن العمل السياسي والإداري للدولة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة إنّ عمل اللجنة العسكرية 5+5 وفقا للاتفاق الدولي بعيد عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وممثلي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وتابع الدبيبة أنّ الشعب الليبي يُقدر الأعمال التي أنجزتها اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها وما يتطلبه ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية.

من جانبه أكد الحداد خلال اللقاء أنّ دور اللجنة 5+5 واضح ومفصل وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها.