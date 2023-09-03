«الدبيبة» عودة الحياة فتحت أبواب 6 آلاف «مدرسة» لاستقبال 2.3 مليون «طالب» في ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، عن افتتاح نحو 6 آلاف مدرسة في مختلف أنحاء البلاد، لاستقبال أكثر من 2.3 مليون طالب في عامهم الدراسي الجديد.

ونقلت منصة “حكومتنا” عن الدبيبة قوله، إن حكومة الوحدة الوطنية أنجزت 2000 فصل جديد تسع لأكثر من 45 طالبًا وطالبة، وذلك في إطار مشاريع عودة الحياة في قطاع التعليم.

وأكّد الدبيبة أنّ العام الدراسي الجديد انطلق في موعده بتجهيزات كاملة، وهو ما لم يحدث منذ 15 عامًا.

وأضاف الدبيبة أنّ الحكومة تواصل مشروع إنشاء 1500 مدرسة جديدة في كافة ربوع الوطن، موضحاً أن عملية بناء المدارس وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.

وشدّد الدبيبة على أنّ حكومة الوحدة الوطنية نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام، وذلك من خلال توحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحّدة للامتحانات.