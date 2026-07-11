الدبيبة: فخورون بإنجاز منتخبنا الوطني في «كأس العالم» لكرة القدم الموحّدة

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، منتخب ليبيا الوطني لكرة القدم الموحدة بعد تتويجه بلقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة، مشيدًا بالأداء الذي قدمه الفريق وبالإنجاز التاريخي الذي حققه على مستوى هذه الرياضة.

وقال عبدالحميد الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي إنّه فخور بما قدمه المنتخب الوطني خلال البطولة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا للرياضة الليبية، وحافزًا لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل الرياضية.

وأضاف الدبيبة أنه يبارك للمنتخب تحقيق اللقب، موجّهًا التهاني إلى اللاعبين وأسرهم، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، تقديرًا لدورهم في الوقوف خلف الفريق بكل قوة وإخلاص حتى الوصول إلى هذا الإنجاز الذي أسعد الجماهير الليبية.

وكان توج منتخب ليبيا لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص بلقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة – باريس 2026، بعد فوزه على منتخب جامايكا بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية للبطولة.

وأعلن مركز الاتصال الحكومي في ليبيا أن هذا التتويج يمثل إنجازًا جديدًا للرياضة الليبية، ويعكس الحضور المميز للمنتخب الوطني في المنافسات الدولية.

وجاء فوز المنتخب الليبي في المباراة النهائية ليمنحه لقب النسخة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم الموحدة، بعد نسختي شيكاغو 2018 وديترويت 2022، ليضع ليبيا في صدارة سجل البطولة.

ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة للأولمبياد الخاص الليبي، ويؤكد أهمية دعم الرياضات الموحدة التي تجمع الرياضيين من مختلف القدرات في منافسات عالمية تقوم على قيم المشاركة والتحدي والتميز.

ويمنح تتويج المنتخب الوطني بلقب كأس العالم باريس 2026 دفعة جديدة للرياضة الليبية، ويعزز حضورها في المحافل الدولية من خلال إنجازات تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات.