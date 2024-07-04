اتفاق ليبي مصري على دعم مصر في مجال الكهرباء

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، بعد تسميته رئيسا للوزراء وتشكيل حكومته الجديدة، وذلك خلال استقبال الأخير لرئيس الحكومة في العاصمة القاهرة.

واتفق الجانبان على تقديم ليبيا الدعم اللازم لمصر في مجال الكهرباء بهدف استقرار الشبكة العامة، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، كما تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة الوحدةالوطنية، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف.

واستعرض مدبولي والدبيبة نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المنعقدة في 2021 بـ القاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار.

وناقش الطرفان دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم.