كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، أن كل أطراف السياسية المتصارعة تريد أن تكون وزارة الدفاع من نصيبها.

جاء ذلك في كلمة له أمام مجلس النواب، في استئناف جلسته اليوم الثلاثاء، في مدينة سرت، التي انطلقت يوم أمس، لمناقشة برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة.

وقال الدبيبة: “كل المتصارعين يريدون وزارة الدفاع، ولا يمكن أن نسمح بالحرب مرة ثانية، ولابد من إيقاف الحرب”.

من جانبه قال الناطق باسمه محمد حمودة أمام مجلس النواب، اليوم، إن تشكيلة الحكومة المقدمة لا تضم اسما لحقيبة الدفاع التي سيتولاها حاليا الدبيبة إلى حين تعيين شخصية لها بالتشاور بين الأخير والمجلس الرئاسي.

وأكد الدبيبة أنه “لم يختر في تشكيلته الحكومية سوى وزيرا واحدا، وأن باقي الوزراء تم اختيارهم بناءً على تزكيات من النواب”.

وأضاف مخاطبا النواب: “ليس هناك سوى وزير واحد من اختياري والباقي اخترتموها أنتم”.

وأشار إلى أنه تم “اتخاذ قرار باستبعاد أي وزير شغل منصبا في حكومات سابقة، والشخصيات الجدلية.

وتابع: “لدينا 26 وزير في التشكيلة الحكومية، وأنا لا أعرفهم جميعا، لكنني وثقت في تزكيتكم”.

وفيما يتعلق بدور المرأة، قال الدبيبة: “بناءً على قناعتي الشخصية بدور المرأة، قدرناها ومنحنا لها مكانا في هذه الحكومة؛ حيث تمثل 15% من التشكيلة الوزارية، وستمثل 30% في المؤسسات”.

وأكد الدبيبة عدم تمسكه بأي وزير تطاله شبهات الفساد، وأن كل الوزراء سيقدمون إقرارا بالذمة المالية.

وفي سياق آخر، قال الدبيبة إن “المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولابد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة”.

وأضاف: “الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة” لحل هذا الأمر.