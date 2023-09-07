«الدبيبة»: لا بدّ من الاهتمام بمشاريع التنمية في طرابلس

زار رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” ديوان بلدية طرابلس المركز، اليوم الخميس، حيث اطلع على مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية والعمرانية التي نفذتها البلدية خلال العام 2022.

ووفقاً لما ورد في “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية”: أن “الدبيبة” ناقش مع عميد بلدية طرابلس المركز “إبراهيم الخليفي”، عدداً من المشاريع التي شملت إنشاء مواقف عامة وتطوير الحدائق وصيانة الشوارع المتهالكة ورصفها، وتوصيل مياه الشرب وصيانة خطوط الصرف الصحي.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمشاريع التنمية في خطة العام 2023، ومواصلة العمل وفق الإطار الزمني المحدّد، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في العاصمة طرابلس.

هذا وقد وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بينهم وزير التربية والتعليم “موسى المقريف”، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة”، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيته”، ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس “محمد إسماعيل”.